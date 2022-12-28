Про це для 24 каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський.

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"За всієї поваги до Казахстану, який дає нам руку допомоги, але звідки в них безпілотники, які могли б вдарити по аеродрому. Проте Казахстан має доволі потужні збройні сили. У них навіть є винищувачі-перехоплювачі Міг-31", – сказав Киричевський.

Мета пропагандистів

Експерт зазначив, що коли спиратися на заяви пропагандистів і припустити, що з України могли доставити безпілотник у Казахстан, то невідомо, як доставили дрон. За словами Кричевського, безпілотник нібито мали провезти по території Кубані та Каспійським морем.

На думку експерта, росіяни пропагандою щодо Казахстану виконують для себе 2 завдання:

пояснюють проблеми своєї ППО;

намагаються створити ситуацію невизначеності, щоб в НАТО та інших штабах почали думати про удар по Казахстану.

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Може підірвати бойовий дух

Киричевський розповів, що раніше російські ЗМІ переконували – Казахстан через британських посередників продає Україні артилерійські снаряди. Це не підтвердили жодні джерела.

"Щодо російської ППО, то пропагандисти кажуть, що їхні ракети промахнулися. Вони дуже специфічно на ходу вигадують версії. Це може підірвати бойовий дух російських військових", – сказав експерт.

Він додав, що аеродром "Енгельс" перекриває зенітно-ракетний полк на комплексах С-400. Це вершина, яка не впоралася з такою загрозою.

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