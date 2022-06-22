Россияне в очередной раз обстреляли Славянск: есть раненый
Источник:телеграм Славянского ВГА
Оккупанты продолжают обстреливать Славянск. В результате очередной атаки со стороны врага пострадал один человек.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях. Он подчеркнул, что вечер и ночь в Славянской общине, к сожалению, не были спокойными.
Читайте также Штурм Углегорской ТЭС и наступление на Славянск: основное за 119 день войны
Враг обстрелял Северный микрорайон
Вадим Лях заметил, что под вражескую атаку попали окрестности Славянска. Враг бил по Северному микрорайону города. Прошло, к счастью, без жертв, но одного человека в результате атаки все-таки ранило.
Еще раз напоминаю об эвакуации. Не игнорируйте возможность уехать! Берегите себя!,
– призвал Вадим Лях.
Заметим, что россияне в любой момент готовы нанести удар. Для этого у них стоят наготове десятки ракет только в акватории Черного моря.
В Черном море несколько десятков вражеских ракет
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что в акватории Черного моря в боевой готовности 44 крылатых ракеты врага. Они размещены на 5 ракетных кораблях, 3 военно-десантных кораблях, а также на одном подводном.
Напоминаем о том, что риск ракетных обстрелов и других ударов со стороны России все еще очень высок. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Только прозвучит сирена – немедленно отправляйтесь к укрытию и находитесь там, пока не будет отбоя. Это может спасти вам жизнь.
Оккупанты продолжают обстреливать Юг
Утром 21 июня российские военные атаковали крылатыми ракетами Юг Украины. Под вражескую атаку попали Николаев, а также Очаков. В результате разрушена портовая инфраструктура, уничтожены грузовики, а также повреждены сооружения предприятий и электрических сетей.
Кроме того, по жилым районам Николаева оккупанты били из реактивных систем залпового огня "Ураган". Это еще раз доказывает, что российские захватчики используют запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы.
К сожалению, одна из кассет разорвалась во дворе частного дома. В момент взрыва там находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, а другой получил ранения. Его госпитализировали в больницу, где за его жизнь борются медики.
Позже из РСЗО атаковали и Очаков. В результате этой атаки также пострадали гражданские. А после этого посредством стратегической авиации враг выпустил еще 4 ракеты по причалам порта. К счастью, обошлось без пострадавших.
Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба: смотрите видео