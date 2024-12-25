Россияне оккупировали Новооленевку и продвинулись возле нескольких населенных пунктов, – DeepState

Россияне не оставляют попыток захватить новые украинские территории. В частности, враг сосредоточил свои усилия на оккупации Донецкой области.

Россияне смогли продвинуться на фронте и даже захватить несколько населенных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Что происходит на фронте

Аналитики рассказали, что враг оккупировал Новооленевку.

Россия оккупировала Новооленовку: смотрите карту

Кроме этого, известно также о продвижении у Песчаного и Нововасильевки.

Враг продвинулся: смотрите карту

Также удалось уточнить ситуацию в районе Ровнополя.

Что происходит в Ровнополе: смотрите карту

Ситуация на фронте остается непростой. Российские войска совершили многочисленные атаки на нескольких направлениях, включая Волчанск, Торецк и Петропавловку, но все были отбиты украинскими защитниками.

За минувшие сутки произошло 266 боевых столкновений, больше всего атак зафиксировано на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. На Покровском направлении украинские военные остановили 60 штурмовых действий врага в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волчьего и Нововасильевки. Противник не смог прорвать оборону.