Важный нюанс об атаках рекордным количеством "Шахедов" в октябре

За три недели октября 2024 года российские оккупанты применили 1178 дронов-камикадзе Shahed-131/136/"Гербера", из которых только 51 достиг цели. То есть Силы обороны Украины сбили 96% средств поражения этого типа.

Россияне активно используют дроны-приманки

Стоит отметить, что это на 30% больше воздушных средств, чем было использовано за первые три недели сентября, – 856. При этом показатель попаданий дронов-камикадзе, несмотря на такой разительный рост их использования, практически не изменился.

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Непосредственно за третью неделю октября россияне применили 662 дрона-камикадзе Shahed-131/136/"Гербера", что более чем в два раза больше, чем за третью неделю сентября, – 301.

Следует понимать, что среди этих налетов есть дроны-приманки "Гербера", "Пародия" и их аналоги. Они дешевле и призваны отвлекать внимание украинской системы ПВО. В таких дронах-приманках оккупанты размещают кустарные "линзы Люнеберга", имитирующие объект, который можно сравнить с дроном-камикадзе "Герань-2".

Именно поэтому в статистике есть не только дроны-камикадзе, но и эти дроны-приманки, идентифицировать которые в кратчайшие сроки – сложно.

В какой пропорции? Пока что ответ на этот вопрос так и не появился, но по предварительной информации пропорция превышает показатель 1 к 1.

Применение врагом FPV-дронов

В течение третьей недели октября российские оккупанты применили более 3,2 тысячи FPV-дронов. Фактически за три недели месяца этот показатель превысил 9,5 тысячи и с учетом погрешности составил до 10 тысяч, или в среднем более 470 в сутки.

Кроме того, в октябре был установлен новый абсолютный рекорд применения FPV-дронов противником – более 740 в сутки. В прошлый раз абсолютный рекорд суточного применения FPV-дронов противником фиксировался в сентябре: более 700 единиц.

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Не исключено, что в октябре может быть установлен абсолютный рекорд применения FPV-дронов за месяц – около 13 тысяч.

Барражирующий боеприпас "Ланцет"

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" за третью неделю октября в очередной раз показали крайне низкий показатель применения, который был даже ниже 5 единиц в сутки.

Напомню, что в сентябре ББ "Ланцет" также продемонстрировали очень низкий показатель применения. Дни, когда в течение суток применялось более 5 боеприпасов этого типа, были очень редкими.

С учетом второго месяца такого низкого показателя применения ББ "Ланцет" не исключено, что:

с их производством могли возникнуть серьезные проблемы;

российское командование решило отказаться от дорогих ББ "Ланцет" в пользу более дешевых FPV-дронов и теперь применяет "Ланцеты" для поражения особо "жирных" целей за пределами возможностей FPV.

Выводы

Три недели октября продемонстрировали рекордную интенсивность применения Shahed-131/136/"Гербера". Но при этом эффективность ударов этой компонентой, несмотря на рост применения, не превысила 4%.

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Кроме того, не менее половины, а то и больше, от общего количества применяемых дронов-камикадзе – это приманки, имитирующие "Шахеды".

Сохранился стабильно высокий уровень применения FPV-дронов, а также рост показателей. Как и ожидалось, введенные Китаем ограничения на поставки FPV-дронов пока не демонстрируют эффекта, поскольку Россия могла сделать запасы этих средств поражения, которые могут сократиться до конца года. Тогда и следует делать выводы о том, влияют ли на Россию ограничениям в вопросе поставок китайских FPV-дронов, или это был фарс от Пекина.

Применение врагом ББ "Ланцет" в течение трех недель октября показало уже стабильно низкий показатель.