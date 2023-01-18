Посольство России в Швеции опубликовало карту с украинским Крымом
Источник:Посольство России в Швеции
Российские дипломаты поддерживают убийства украинцев. Однако они, вероятно, случайно показали настоящую карту России.
Сообщение посольство России в Швеции в твиттере опубликовало 17 января в 18:53. По состоянию на 23:40 сообщение еще не удалили.
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Дипломаты хотели показать карту с ценами на бензин в разных странах и доказать, что лучше жить в России и Беларуси. Однако забыли указания Кремля и покинули Крым в составе Украины. На это отреагировали пользователи в твиттере.
"Хорошо, а теперь забирайте своих долбанных солдат из украинского Крыма", – написал блоггер Сергей Стерненко.
Карта, опубликованная дипломатами / Скриншот 24 Канала
Новая публикация
Российское посольство в 23:14 попросило западные источники публиковать "правильную карту России". Дипломаты обнародовали карту, где в состав страны-оккупантки входят и Крым, и Запорожье, и Херсон.
В комментариях пользователи отрицали и отметили, что предыдущая публикация самого посольства является правильной картой.
Новая публикация / Скриншот 24 Канала
Ответ комментатора / Скриншот 24 Канала
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