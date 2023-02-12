Крым и ЗАЭС могут остаться без воды: россияне осушают Каховское водохранилище

Россияне спускают воду с Каховского водохранилища, пытаясь держать повышенным уровень воды ниже в Днепре. Этими действиями они пытаются предотвратить украинское наступление.

Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. После подобных действий больше негативных последствий будет для россиян, убежден он.

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"Украине это более или менее выгодно, ведь россияне не смогут вырастить и украсть зерно на оросительные поля Херсонщины, они не смогут подать воду в Крым. Также не смогут запустить украденную у нас Запорожскую АЭС", – подчеркнул Молчанов.

Последствия осушения

По сообщениям активиста, сейчас уровень воды упал на два метра по сравнению с обычным уровнем в этот период. Если вода упадет еще на один метр, то охлаждающий пруд Запорожской АЭС не сможет наполняться, а если вода упадет на 2 метра, то прекратится водоснабжение в Крым.

Молчанов убежден, что сейчас россияне понимают свою неготовность к украинскому наступлению и боятся его. Поэтому готовы жертвовать своими "достижениями", чтобы останавливать украинское наступление высокой водой.

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