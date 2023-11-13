На рассвете оккупанты пошли на "мясной штурм" 58 бригады: через несколько часов позорно бежали

Российские захватчики продолжают совершать штурмовые действия, хотя они не имеют большого успеха. В частности, появились кадры, как оккупанты пытались атаковать позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады, и это закончилось для них плохо.

В понедельник утром, 13 ноября, в Вооруженных Силах рассказали об очередном "мясном штурме", в который отправило руководство российской армии своих бойцов. Собственно, уже через несколько часов так называемой "наступательной операции" вражеским воинам пришлось бежать.

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Безрезультатный штурм оккупантов

Как видно на кадрах, российскую пехоту прикрывала бронетехника. Однако танки и бронемашины, а также поддержка артиллерии и авиации не помогли захватчикам.

Спастись удалось не всем – на поле боя осталось около полусотни тел захватчиков, припершихся к Украине из бурятского города Кяхта,

– написал телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

Известно, что речь идет именно о бойцах 37-й отдельной гвардейской Мотострелковой Будапештской Краснознаменной, ордена Красной Звезды Донской казацкой бригады имени Е. А. Щаденко.

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Ситуация на поле боя

В Генштабе Вооруженных Сил информировали 13 ноября, что враг пытался атаковать позиции Сил обороны:

на Купянском направлении в районах таких населенных пунктов: Синковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области – ВСУ отразили 11 атак;

на Лиманском направлении возле Новоегоровки Луганской области – защитникам удалось отбить 4 атаки;

на Бахмутском направлении в районах Дубово-Василовки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области – украинские воины отразили около 10 атак;

на Авдеевском направлении юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области – было отбито 17 атак;

на Марьинском направлении в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

на Шахтерском направлении вблизи Старомайорского Донецкой области – украинские воины отразили 2 атаки.

В то же время наши защитники продолжают контрнаступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В частности уничтожают личный состав противника и закрепляются на новых рубежах. В Херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу.