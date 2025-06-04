Российского контрактника без пальцев отправили на передовую. Близкие рассказали, что при подписании контракта ему обещали работу в тылу.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об оккупанте, которого отправили на фронт без пальцев

Близкие российского оккупанта рассказали, что он жил в Воронежской области и самостоятельно подписал контракт на два года в апреле 2023 года. На тот момент у него уже не было пальцев на одной руке – он потерял их в 2012 году.

Интересно, что при подписании контракта его заверили, что отправят помогать в тылу. Впрочем, несмотря на обещания оккупанта определили в воинскую часть 36994 и отправили на фронт.

Российского контрактника без пальцев отправили на фронт / Фото росСМИ

По словам близких, за время службы он получил три ранения, однако отпуск для лечения ему не давали. Также у оккупанта не осталось о ранениях, ведь их якобы забыл выдать командир. Несмотря на отсутствие пальцев мужчина постоянно находится на фронте и выполняет боевые задачи.

Также стало известно, что его вскоре снова собираются отправить на фронт.

Напомним, что мобилизационный ресурс России составляет около 25 миллионов человек. Однако реально подготовленных для войны только 3 миллиона.