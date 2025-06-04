Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також У Росії матроса засудили до довічного за підпал військового корабля "Серпухов"

Що відомо про окупанта, якого відправили на фронт без пальців

Близькі російського окупанта розповіли що він мешкав у Воронезькій області і самостійно підписав контракт на два роки у квітні 2023 року. На той момент у нього вже не було пальців на одній руці – він втратив їх у 2012 році.

Цікаво, що при підписанні контракту його запевнили, що відправлять допомагати в тилу. Втім, попри обіцянки окупанта визначили у військову частину 36994 та відправили на фронт.

Російського контрактника без пальців відправили на фронт / Фото росЗМІ

За словами близьких, за час служби він отримав три поранення, однак відпустку для лікування йому не давали. Також у окупанта не залишилося про поранення, адже їх нібито забув видати командир. Попри відсутність пальців чоловік постійно перебуває на фронті і виконує бойові завдання.

Також стало відомо, що його незабаром знову збираються відправити на фронт.

Нагадаємо, що мобілізаційний ресурс Росії складає близько 25 мільйонів осіб. Однак реально підготовлених для війни лише 3 мільйони.