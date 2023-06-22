Несмотря на постоянный "хлопок" и загрязненное Черное море: оккупанты продолжают свозить детей в "Артек"

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС Черное море было загрязнено различными предметами, в том числе взрывными. Несмотря на это, россияне продолжают отправлять детей в "Артек" и использовать их как живой щит.

Так, в крымский "Артек" планируют отправить 560 детей из Белгородской области. Об этом цинично заявил глава региона Вячеслав Гладков, информирует 24 Канал.

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Россия массово отправляет детей в "Артек", несмотря на опасность

По словам Гладкова, 22 июня 160 детей из Белгородской области едут в "Артек". В общей сложности в лагере в этом году будет 560 детей из российского региона.

Отметим, что сейчас отдыхать на Черном море очень опасно. Из-за подрыва террористами Каховской ГЭС море было загрязнено не только обычными предметами и взрывными минами, но и трупами животных.

К тому же во временно оккупированный Крым часто приходит погостить "хлопок". Во многих населенных пунктах полуострова раздаются мощные взрывы, что иногда приводит к смертельным последствиям.

В Крыму оккупанты хотят использовать детей как живой щит

Напомним, что в крымский лагерь "Артек" захватчики пытаются заманить детей в возрасте 12 – 13 лет. Оккупанты предлагают путевку в лагерь победителям международных конкурсов, в которых принимают участие коллективы из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Египта, Таджикистана и Армении.

Как сообщалось, школьники из Астаны, Тараза и Шимкента проведут на берегу Черного моря 24 дня. Таким образом, террористы хотят превратить детей из других стран в живой щит перед возможным контрнаступлением ВСУ.

Кстати, "героя из Брянщины" Федора россияне отправили в детский лагерь "Артек" во временно оккупированном Крыму. Парень сказал, что "очень рад" посетить захваченный полуостров.