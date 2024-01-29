А обещали "Киев за три дня": у жителей Ярославля паника из-за прилета по нефтеперерабатывающему заводу

В России заявляют об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Жители страны-агрессорки начали паниковать из-за этого.

Российские СМИ пишут, что Ярославль впервые оказался под ударом дронов. Жители города начали жаловаться на это.24 Канал.

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Дрони якобы вывели из строя средства РЭБ

Россияне настаивают, что украинские военные запустили 4 дрона камикадзе по ярославскому нефтеперерабатывающему заводу, однако расстояние в 900 км от границы преодолело только один.

Россияне действительно очень встревожились из-за инцидента. Они даже дошли до того, что начали обвинять Путина. Похоже они понимают причинно-следственные связи и осознают, что Россия развязала полномасштабную войну и может получать ответ.



Россиянам в Ярославле тревожно / Скриншот по телеграммам-каналам

Установки С-300 обстреливают Украину

Кроме этого к жителям России пришло понимание того, что нужно было работать над защитой своей страны, а не над тем, чтобы нанести удары по Украине. В частности, один из пользователей написал, что те установки С-300, которые используют для того, чтобы обстреливать украинские города, нужно было направить на защиту собственной территории.



Жители России считают, что нужно было защищать свое государство / Скриншот

"Киев за три дня"

В начале полномасштабной войны Россия была убеждена, что сможет взять украинскую столицу за три дня. Этот тезис неоднократно повторяли пропагандисты, но произошло не так, как предполагалось. Полномасштабная война длится уже 23 месяца и россияне вдали от Киева. Ярославль же атакуют неизвестные дроны.

Об этом написали пользователи. Кроме этого они также вспомнили, что Белгород тоже регулярно находится под дроновыми атаками.



Россиянам обещали "Киев за три дня" / Скриншот из телеграмм-каналов

Россия заявляет об атаке дронов на Ярославль