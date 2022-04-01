Россияне отвели около 20% своих подразделений от Киева

На начало апреля российские захватчики отвели от Киева уже 20% своих подразделений. Противник ни на каком направлении не достиг своей цели.

Об этом вечером 1 апреля рассказал Николай Жирнов, глава военной администрации Киева. Он подчеркнул, что враг не может проводить наступление одновременно по всем направлениям.

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Опасность для киевлян еще остается

При этом, оккупанты продолжают наносить ракетные удары по позициям украинских военных и инфраструктуре столицы. Потому опасность для местных жителей, к сожалению, все еще есть.

Коммунальщики, транспортники, спасатели и медики продолжают свою работу, а военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения, отчитался Жирнов.

Штурм Киева был бы для россиян самоубийством

Ранее в ВСУ сообщили , что враг понес значительные потери возле Киева. Теперь россияне пытаются сохранить военное присутствие в других областях.

Председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк объяснил, почему оккупанты пока отказались от идеи захвата Киева. Штурм столицы, по его словам, был бы для них самоубийством. Впрочем, нужно и дальше усиливать оборону и готовиться к любому варианту развития событий.

Каковы потери врага по состоянию на 1 апреля: смотрите видео