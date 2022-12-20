Россияне отвели технику из-за страха перед HIMARS: в ВСУ объяснили, как это повлияло на войну

Российские оккупанты очень опасаются работы систем HIMARS. Именно из-за этого вооружения оккупантам пришлось переместить свою технику как можно дальше.

Комплексы HIMARS нарушили логистику россиян. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Интересно В сети пишут об отводе российских войск из Мелитополя: мэр сказал, правда ли это

Россиянам нужно больше времени и больше ресурсов для того, чтобы доставлять артиллерийские снаряды и поражать наши позиции.

– подчеркнул Череватый.

В то же время, украинские артиллеристы продолжают работать по армии захватчиков. Они ежесуточно поражают своим огнем полевые составы артиллерии россиян, горюче-смазочные материалы, а также скопление личного состава.

Как ВСУ уничтожают российских оккупантов

Число погибших на войне против Украины российских оккупантов стремительно приближается к 100 тысячам. По состоянию на утро 20 декабря известно по меньшей мере о 99 230 ликвидированных захватчиков. Потери россиян в технике составляют: