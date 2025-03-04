Нет эйфории: в России с ужасом ждут нового серьезного кризиса

Санкции Запада и затяжная война против Украины существенно подорвали экономику России. Внутри страны люди ожидают дальнейшего обострения кризиса.

Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов в эфире 24 Канала отметил, что даже если наступит временное или постоянное перемирие, проблемы россиян, вызванные войной, никуда не исчезнут. Их ожидает серьезный экономический кризис.

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"Это страна, которая стоит на пороге очередного кризиса – еще хуже, чем в 90. Многие там это понимают. Понимают и с ужасом ждут. Но, по-прежнему, не решаются ничего делать, потому что нет гражданского общества", – сказал Ростислав Мурзагулов.

Какие проблемы ожидают россиян

Он добавил, что россияне теперь растеряны. Они не знают, как объяснить экономический кризис, коммунальный коллапс, бешеную инфляцию. В России пока нет устойчивой кредитной системы и ипотеки, а строительство приостановилось.

Интересно! В России признают, что в ближайшие месяцы экономика может обвалиться. Причина этого – санкции, введенные партнерами Украины.

Ростислав Мурзагулов заметил, что в России одни получают выгоду от войны, а другие только ждут ее завершения.

Когда почти все говорили, что это уже решенный вопрос, там очень часто можно было услышать такие гнусные разговоры: мол, через несколько дней будет мир, а у меня родственник сидит в тюрьме. "Как думаешь?" – спрашивают у меня. "Может, ему тоже записаться? Вот он выйдет, а там уже мир, и он останется жив",

– рассказал Мурзагулов.

Он добавил, что вопрос свидетельствует о том, что в кругах России обсуждают возможное завершение войны.

К слову, Reuters сообщает, что США вскоре планируют ослабить санкции против России. Так Дональд Трамп хочет улучшить отношения с Москвой и якобы приблизить окончание войны в Украине.