Оккупанты в Мариуполе в панике передислоцируются и перебрасывают ПВО в Крым, –"Атеш"

В Крыму становится все более неспокойно и опасно для российских военных. партизаны сообщают, что оккупанты перебрасывают средства ПВО на оккупированный полуостров.

Оккупанты в Мариуполе в панике меняют позиции и перебрасывают системы противовоздушной обороны во временно купленный Крым. Это началось после ударов по Донецку и Луганску.

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Россияне будут заселяться в жилых кварталах

После успешных ударов в Донецке и Луганске агенты "Атеш" совместно с "Мариуполь.Сопротивление" фиксируют активную передислокацию оккупантов. Агент партизан из военнослужащих России рассказал, что им поступило распоряжение заселяться в жилых кварталах для сохранения техники и личного состава.

Кроме этого, россияне решили усилить ПВО Крыма. Они перебросили туда установки, которые до этого защищали воздушное пространство Мариуполя.

Агенты движения "Атеш" призывают жителей Мариуполя и Донецка передавать им информацию, ведь они точно знают, что с ней делать.

"Атэш" анонсировал новые удары по Крыму