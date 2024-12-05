Россияне наращивают силы на Кинбурнской косе: чем это грозит
На временно оккупированной Кинбурнской косе Николаевской области российские войска увеличили количество вооруженных сил. В частности, там сосредоточили артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны.
Этот район обороняют с целью помешать захвату Днепровского залива. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Радио Свобода", передает 24 Канал.
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Почему Кинбурнская коса это важный плацдарм
По словам Волошина, у врага возникло большое беспокойство, поэтому россияне, кроме размещения дополнительных сил обороны на самой Кинбурнской косе, еще два с половиной месяца назад перебросили туда дивизион речных катеров из Севастополя, присоединив его к так называемой Днепровской флотилии.
Оккупанты сделали это с целью усилить свое присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе в частности.
Это для них и для нас достаточно важный плацдарм. Кроме того, с Кинбурнской косы можно вести обстрелы юга Херсонской области, юга Николаевской области,
– добавил он.
К тому же, взяв под контроль Кинбурнскую косу, закрывающую вход с моря в Днепр, можно "фактически закрыть возможность российским подразделениям получать определенную поддержку с моря".
Ранее в Силах обороны Юга сообщали, что оккупанты пополняют личный состав на Кинбурнской косе, они действительно держат там определенные подразделения. Коса сегодня – такая же зона боевых действий.