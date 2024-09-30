Назад тянут подбитую: чем особенное движение техники россиян через Мариуполь

Россия сделала временно оккупированный Мариуполь переправочным пунктом для техники и солдат на линию боевого соприкосновения. На днях транзитом через город двигалось не менее 13 грузовиков и более 5 тысяч военных.

Известно, что вражеские колонны ехали в направлении Угледара и Курахово. В эфире 24 Канала депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, как мариупольцам удается фиксировать передвижения россиян.

Смотрите также Россияне пытались это замолчать: Андрющенко рассказал, как 5 детей подорвались в Мариуполе

Транзит российской техники через Мариуполь

Мариупольцы, которые передают информацию, зафиксировали периодическое передвижение военной техники и живой силы врага со стороны заезда в Мариуполь и дальше в сторону выезда в направлении Угледара.

Сейчас я не могу назвать точное количество техники и личного состава, которую оккупанты перебросили через Мариуполь,

– сказал Забавин.

Впрочем, российская техника движется и в обратном направлении. Назад соответственно везут поврежденную технику.

Есть логистический коридор в две стороны и по поставкам, и по вывозу,

– отметил депутат Мариупольского городского совета.

Жители Мариуполя фиксируют интенсивность перевозок через город, ведь враг не строит дорогу в объезд города. Так называемая трасса Р-280 "Новороссия" проходит через Ростовскую область России и через Новоазовск в Мариуполь. Поэтому все российские колонны с техникой и солдатами идет через город.