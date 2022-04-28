Россияне перебросили дополнительные подразделения в регионы возле Черниговщины и Сумщины
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты усиливают прикрытие некоторых участков вблизи северной границы Украины. В направлении Черниговской и Сумской областей агрессор ввел дополнительные подразделения.
Признаков восстановления наступления оккупантов не обнаружено
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. Речь идет о том, что русские военные усиливают прикрытие определенных участков границы.
Кстати Оккупанты пытались полностью захватить Рубежное, но понесли потери и отступили
Поэтому дополнительные подразделения Росгвардии были введены в направлении Черниговской и Сумской областей.
Оккупанты проводят мероприятия по усилению прикрытия определенных участков границы. Так, в пограничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения Росгвардии,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Там добавили, что не выявили признаков возобновления наступления россиян на Северском направлении. Сообщается, что оккупанты не формировали группировку для повторного нападения.
Какая ситуация на Северском направлении
- Хотя вооруженные силы Украины выбили россиян с Севера, враг продолжает систематически обстреливать Черниговскую и Сумскую области.
- Недавно российские оккупанты подло открыли огонь по пункту пропуска "Сеньковка" на Черниговщине.
- В Сумской области войска России атаковали Эсманскую общину минометами.
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