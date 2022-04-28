Россияне перебросили дополнительные подразделения в регионы возле Черниговщины и Сумщины

28 апреля 2022 , 19:56
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские оккупанты усиливают прикрытие некоторых участков вблизи северной границы Украины. В направлении Черниговской и Сумской областей агрессор ввел дополнительные подразделения.

Признаков восстановления наступления оккупантов не обнаружено

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. Речь идет о том, что русские военные усиливают прикрытие определенных участков границы.

Кстати Оккупанты пытались полностью захватить Рубежное, но понесли потери и отступили

Поэтому дополнительные подразделения Росгвардии были введены в направлении Черниговской и Сумской областей.

Оккупанты проводят мероприятия по усилению прикрытия определенных участков границы. Так, в пограничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения Росгвардии,
– сообщили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что не выявили признаков возобновления наступления россиян на Северском направлении. Сообщается, что оккупанты не формировали группировку для повторного нападения.

Какая ситуация на Северском направлении

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Автор: Михайло Гема