Александр Сырский и командиры обсудили меры для лучшей обороны Бахмута и нанесения максимального урона вагнеровцам. На месте были приняты необходимые оперативные решения.
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Сырский обсудил оборону Бахмута
Командующий Восточной группировкой войск заявил, что ситуация на восточном фронте напряженная, но контролируемая.
Он рассказал, что россияне в последние дни увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.
Это свидетельствует о том, что враг не намерен менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия,
– сказал Сырский.
Он также подчеркнул, что благодаря активным действиям наших бойцов противнику не удается достичь поставленных целей.
Сырский объяснил, что не все вопросы можно обсудить удаленно и общение вживую с командирами позволило детально разобраться в ситуации и спланировать будущие действия.
По случаю Дня пехоты Сырский отметил государственными и ведомственными наградами, а также вручил ценные подарки около 170 бойцам восточного фронта, героически проявившим себя в боях.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
- По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, в частности, продолжаются бои в городе Бахмут.
- Вместе с этим, за прошедшие сутки противник вел безрезультатные наступательные действия в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка.
- 5 мая главарь вагнеровцев Евгений Пригожив заявил, что будто выводит наемников из-под Бахмута. Однако представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что вагнеровцы продолжают воевать под Бахмутом.
- После этого Пригожин вдруг сказал, что Бахмут не имеет стратегического значения для России, а также добавил, что вагнеровцы якобы выполнили поставленную задачу.
- И 7 мая ситуация вроде бы изменилась, поскольку руководство России пообещало вагнеровцам боеприпасы. Следовательно, наемники Пригожина не будут покидать свои позиции.