Олександр Сирський та командири обговорили заходи для кращої оборони Бахмута й завдання максимального ураження вагнерівцям. На місці було ухвалено необхідні оперативні рішення.
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Сирський обговорив оборону Бахмута
Командувач Східного угруповання військ заявив, що ситуація на східному фронті напружена, але контрольована.
Він розповів, що росіяни останніми днями збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.
Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії,
– сказав Сирський.
Він також наголосив, що завдяки активним діям наших бійців противнику не вдається досягти поставлених цілей.
Сирський пояснив, що не всі питання можна обговорити віддалено й спілкування наживо з командирами дало змогу детально розібратись у ситуації та спланувати майбутні дії.
З нагоди Дня піхоти Сирський відзначив державними та відомчими нагородами, а також вручив цінні подарунки близько 170 бійцям східного фронту, які героїчно проявили себе у боях.
Яка ситуація на Бахмутському напрямку
- За даними Генштаб ЗСУ, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, зокрема, тривають бої у місті Бахмут.
- Поряд з цим, протягом минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка.
- 5 травня ватажок вагнерівців Євгєній Пригожив заявив, що буцімто виводить найманців з-під Бахмута. Та речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що вагнерівці продовжують воювати під Бахмутом.
- Після цього Пригожин раптом сказав, що Бахмут не має стратегічного значення для Росії, а також додав, що вагнерівці нібито виконали поставлене завдання.
- Та 7 травня ситуація нібито змінилася, оскільки керівництво Росії пообіцяло вагнерівцям боєприпаси. Відтак, найманці Пригожина не будуть покидати свої позиції.