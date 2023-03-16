Выдают такую форму, чтобы походили на украинских солдат, – пленный вагнеровец-зек

Российское командование выдает своим военнослужащим форму, напоминающую форму ВСУ. Это делается для того, чтобы запутать наших защитников.

В Донецкой области военные 225 батальона 127 бригады ВСУ взяли в плен "вагнеровца". Тот рассказал, что им специально издают форму, похожую на украинскую. Об этом пишет 24 Канал.

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"Вагнеровец" рассказал, почему им выдают форму как в ВСУ

Во время отражения штурма на Бахмутском направлении бойцы 225 батальона 127 бригады взяли пленника. Кадры с его допросом попали в сеть. На видео видно, что он в зеленом пикселе, напоминающем форму украинских защитников.

Когда украинцы спросили у оккупанта, где он взял такую форму, он рассказал что им специально ее выдают, чтобы были похожи на военных ВСУ.

Также он сообщил, что на фронт попал с места лишения свободы. То есть это один из очередных зеков, попавших в ЧВК "Вагнер" во время вербовки Пригожиным.

Это уже привычное явление: россияне используют этот трюк на разных направлениях