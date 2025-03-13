Россияне перешли через Оскол: показываем на карте, где расположена эта река

Российские военные воспользовались замерзшей рекой Оскол для переброски сил на Купянском направлении. Силы обороны Украины пытаются выбить врага.

Оскол – река в Курской и Белгородской областях России, а также в Купянском и Изюмском районах Харьковской области. Где расположен левый приток Северского Донца, рассказывает 24 Канал.

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Что происходит возле Оскола

На Купянском направлении враг использовал замерзшую реку Оскол и перебросил часть сил и средств на другой берег. Этой весной там не ожидают наводнений.

О попытке россиян создать новый плацдарм на правом берегу в районе села Красное Первое ранее сообщали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Противник перешел реку Оскол: смотрите на карте

Напомним, за минувшие сутки, 12 марта, на Харьковском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага в районе Волчанска. На Купянском направлении произошло 8 российских атак – Силы обороны отражали штурмовые действия в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.