Оскіл – річка в Курській і Бєлгородській областях Росії, а також у Куп'янському та Ізюмському районах Харківської області. Де розташована ліва притока Сіверського Дінця, розповідає 24 Канал.

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Що відбувається біля Осколу

На Куп'янському напрямку ворог використав замерзлу річку Оскіл та перекинув частину сил і засобів на інший берег. Цієї весни там не очікують повеней.

Про намагання росіян створити новий плацдарм на правому березі в районі села Красне Перше раніше повідомляли в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Противник перейшов річку Оскіл: дивіться на карті

Нагадаємо, за минулу добу, 12 березня, на Харківському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулося 8 російських атак – Сили оборони відбивали штурмові дії в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.