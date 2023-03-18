Смена планов у россиян, – Андрющенко рассказал, куда враг вывозит резервы из Мариуполя
Россияне не на шутку испуганы частой "хлопком" во временно оккупированном Мариуполе. Впрочем, это не главная причина того, что они пытаются не концентрировать технику в городе и перемещают ее подальше от попадания.
Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, группировок российских военных в Мариупольщине стало меньше.
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Россияне "протаптывают" новые дороги
Петр Андрющенко отметил, что сейчас наблюдается определенная активность врага.
Это не столько "хлопки", сколько изменение планов также,
– объяснил он.
По его мнению, говорится о развертывании другого сценария по Угледару и появлении интереса к Лиману.
"Появляется какая-то перегруппировка в районе Бахмута. Мы видим, что они выезжают на Новоазовское, а оттуда поднимаются по другой дороге на Север Донецкой области. Там есть трасса Новоазовск – Донецк", – рассказал он.
По словам Андрющенко, после мариупольских "хлопков" оккупанты используют этот путь, чтобы обезопасить себя.
Он успокоил, что хоть россияне и едут на Север Донецкой области, но их силы невелики по сравнению с тем, что сейчас хранятся на территории Мариуполя и Мариупольского района.
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Оккупантов опрокидывают на Бахмутское направление
Советник мэра Мариуполя добавил, что небольшое количество российских войск перебрасывается в сторону Бахмута.
По его словам, россияне говорят между собой о том, что вскоре их куда-то должны опрокинуть, впрочем, пока направление неизвестно.
Будем надеяться, что не успеют они куда-то удачно доехать и где-то кара небесная или что-нибудь в другом виде их остановит,
– подчеркнул он.
Андрющенко подчеркнул, что очень хотелось, чтобы эти группировки повторили опыт своих предшественников в районе Угледара.
Резервы окупантов уменьшаются
Андрющенко объяснил, что в течение января – начала февраля наблюдалось накопление резервов, уехавших на фронт.
Сейчас в марте пошло новое накопление резервов и количество их значительно меньше. О качестве сложно сказать,
– сообщил он.
По его мнению, все же есть плохие новости: обеспечение россиян стало лучше.
"Техника едет новая. Пожалуй, что с других участков фронта, то есть не с консервации", – добавил он.
По его словам, уже были отмечены танки модификации 2020 года. Впрочем, вопрос числа военных все еще стоит остро.
Здесь очень хорошо становится понятно, откуда новая волна повесток в России. Если им не хватает живой силы, ее надо где-то собрать,
– подчеркнул он.
По его мнению, россияне не успеют оперативно собрать необходимое количество мобилизованных.
Частичная мобилизация в России
- В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. С тех пор ее официально не прекращали, хотя подобные заявления и звучали от чиновников.
- Буквально 15 марта в Кремле заявили, что новая волна мобилизации в России якобы "не обсуждается". Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что рассылку повесток уже называют "обычной практикой". Мол, это касается обновления базы данных, ее уточнения.
- Хотя уже известно, что Владимир Путин из-за нехватки живой силы планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников. Именно поэтому с 1 апреля 2023 г. на территории России начнется вторая волна набора контрактников в армию. Подробнее о новых циничных планах Путина на фоне огромных потерь в Украине – читайте здесь.