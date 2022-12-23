Нет мотивации воевать, – Соболевский сказал, чем занимаются россияне в Херсонской области

ВСУ продвигаются по территории Украины, выгоняя российских захватчиков с нашей земли. Оккупанты же не мотивированы воевать и пьют и мародерствуют во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что там много мобилизованных во время последней волны, которые 100% не являются добровольцами на войне.

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Чем занимаются оккупанты в Херсонской области

Соболевский отметил, что российские оккупанты продолжают грабить Новую Каховку и другие оккупированные населенные пункты в Херсонской области. К тому же мародерство приобрело такие масштабы, что даже их "власти" не знают, что с этим делать.

Они усиливают ответственность за продажу алкоголя для того, чтобы хоть какая-нибудь дисциплина была в их оккупационном контингенте. Но это не очень помогает, потому что боевой дух там очень низкий, мотивация низкая – они (солдаты – 24 канал) не понимают, зачем это все нужно,

– сказал заместитель главы Херсонского облсовета.

По его словам, значительную часть оккупационной армии составляют мобилизованные во время последней волны, которые 100-процентно не являются добровольцами на этой войне. Поэтому понятно, что при первой необходимости они пытаются заняться чем-то другим, нежели войной – пьянством, грабежом, мародерством.

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