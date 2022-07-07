Они планировали 4 котла, – Левин об очередном провале российской армии
Вооруженные силы России планировали устроить нашим мужественным защитникам на Востоке несколько котлов. Однако российским захватчикам не удался ни один из них благодаря профессиональности украинского командования и военным.
Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Игаль Левин. По его словам, после оккупации Северодонецка и Лисичанская российские захватчики будут пытаться продвигаться дальше – на Славянск и Краматорск.
Читайте также Устала от поражений: россия официально заявила о "паузе в боях"
Российские вооруженные силы планировали 4 котла
По его словам, перспективы обороны Славянска и Краматорска известны только командирам на местах, поскольку они владеют всей необходимой информацией. Однако, если смотреть на тенденции, то видим, что командование Вооруженных Сил Украины действует действительно грамотно и профессионально.
Ни один из котлов, которые планировали вооруженные силы России на Востоке Украины, не удался. В то же время напомню, что они планировали минимум 4 котла,
– заявил Левин.
Как он рассказал, один – гигантский, чтобы захватить весь Донбасс. Потом немного меньше – наступать со стороны Изюма, потом еще меньше – пересечь Северский Донец, и совсем маленький – Северодонецк.
Самое важное – люди, а не территории
Левин подчеркнул, что российским захватчикам не удалось сделать ни одного котла. В то же время, это говорит о том, что наши подразделения сохранены.
Это очень значимо, поскольку на войне важно не занимать территорию или город (территория – это приходящий и отходящий актив), а уничтожать вражеские войска, сохраняя при этом свои,
– отметил Левин.
Он подчеркнул, что погибших людей нельзя вернуть, в отличие от захваченных врагом территорий. Кроме того, создать целые части, батальоны или бригады – очень тяжело и занимает много времени.
Украинское командование действует грамотно
То есть невозможно на пустом месте создать за 1 день или 1 неделю бригаду, поскольку это занимает месяцы, а иногда даже годы. Потому, как подчеркнул военный эксперт, мы должны уничтожать части врага. В то же время вооруженным силам России не удалось уничтожить или оцепить части ВСУ.
Читайте также ВСУ успешно ликвидировали уже 36 650 оккупантов от начала вторжения: свежие потери врага
"Командование, Генштаб Украины действуют максимально грамотно – сохраняют все батальоны, бригады и части. Выводят их на новые позиции", – подчеркнул Левин.Обратите внимание! Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.
Левин рассказал о 4 котлах, которые хотели устроить российские захватчики: смотрите видео
Ситуация на Востоке Украины: последнее
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Востоке Украины продолжаются ожесточенные противостояния. Российским захватчикам не удается полностью захватить Луганскую область.
- На Славянском направлении русские оккупанты снова пытались штурмовать Богородичное, однако не имели никакого успеха. Украинские защитники жестко подавили попытку захватчиков полностью захватить город.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что кремль не отказывается от выполнения ни одной из своих стратегических целей в отношении нашего государства. Она сообщила, что цель №1 для России – установление окончательного контроля над Луганской областью.