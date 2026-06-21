Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал "24 Каналу", что известно об эвакуационных планах россиян. Он рассказал, какие настроения царят среди оккупантов на Крымском полуострове.

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Возможна ли эвакуация россиян из оккупированного Крыма?

Братчук отметил, что россияне разрабатывают различные сценарии эвакуации из Крыма, в частности, Черноморского флота.

Пока нет соответствующих руководящих документов. Однако мы прекрасно понимаем, что, например, в Новороссийске находятся ракетоносцы с "Калибрами", там расположены определенные управленческие структуры. И пока официально подтверждённого массового выезда российских офицеров и их семей на так называемый российский материк не происходит. Но это перспектива, без преувеличения, ближайшего времени,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Конечно, публично оккупанты об этом говорить не будут. Для них Крым имеет сакральное значение. Россияне прекрасно понимают, что окончательная потеря полуострова, а это, как он уверен, произойдет рано или поздно, – это вероятное начало развала России. Поэтому они будут пытаться скрывать все негативные моменты.

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Однако отсутствие логистики и ресурсов на полуострове, по мнению спикера Украинской добровольческой армии, заставит россиян эвакуироваться оттуда.

Отметим, что, по словам представителя Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрия Плетенчука, Россия готовит Крымский полуостров к вероятной высадке украинского десанта. Для этого россияне укрепляют районы в Крыму, которые считают уязвимыми.