Россия пойдет в наступление на 5 направлениях: генерал армии в отставке предположил, где будет сложнее всего
Российские военные продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. Хотя полноценное наступление на всех участках фронта они провести не смогут, однако имеют возможность сосредоточиться на пяти приоритетных направлениях.
Генерал армии в отставке и экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что россияне ставят амбициозные, но нереалистичные цели. Поэтому вряд ли смогут воплотить свои планы в жизнь.
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Всюду наступать не смогут
Линия фронта в Украине сейчас составляет около 3200 километров. Одновременно на всей этой территории россияне физически не смогут пойти в наступление, для этого просто нет достаточного количества сил и средств. Тем более российская армия ежедневно теряет до 1000 оккупантов и большое количество техники.
Поэтому враг концентрирует свои силы на нескольких приоритетных направлениях. Одним из них является район Купянска, где россияне усиливают наступательные действия.
Задача (россиян – 24 Канал) – не только захватить Купянский район, но и дальше двигаться на Харьков. Реально ли это? Нереально. Могут быть маневры, передислокация ВСУ на километр – пять. Но на сегодня стоит задача оборонять позиции и для этого есть все предпосылки,
– отметил Николай Маломуж.
Условия сейчас действительно чрезвычайно сложные. Однако, по мнению генерала в отставке, через несколько месяцев ситуация для украинских военных облегчится.
Где еще могут атаковать россияне
Есть и другие локальные направления, на которых концентрируются российские оккупанты. Они довольно чувствительны для действий врага.
У россиян есть задача захватить Донецкую и Луганскую области. Они хотели бы это сделать до выборов и заявить, что "спецоперация завершена", а все территории захвачены. Им мешает то, что мы концентрируем силы на Юге и проведем ряд неожиданных операций. Поэтому они пытаются сейчас играть на опережение,
– объяснил Маломуж.
Поэтому сейчас оккупанты начали уделять внимание Запорожскому направлению, перебрасывая туда новые подразделения и технику. Сейчас там проводят активные действия в районе Роботино. Россияне хотят оттеснить украинских военных и создать новую так называемую "линию Суровикина", держа ВСУ в осаде.
Военное руководство Украины готовит план противодействия врагу. Сейчас украинские военные наносят локальные удары россиянам, однако на перспективу состоится подготовка системных мероприятий на ближайшие 3 – 5 месяцев.
Что сейчас происходит на линии фронта
- Очень сложную ситуацию фиксируют вблизи Марьинки. Враг там проводит почти вдвое больше штурмовых действий, чем под Авдеевкой. За сутки 25 февраля на Марьинском направлении оккупанты 40 раз пытались прорвать оборону ВСУ.
- На Авдеевском направлении украинские военные усиливают оборону. В частности, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что оборону организуют в населенных пунктах западнее Авдеевки. Все для того, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага и нанести ему как можно больше потерь.
- Заметим, что накануне подразделениям ВСУ в Донецкой области пришлось отойти от населенного пункта Ласточкино. Такое решение приняли как раз для того, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи.