"Ушел не туда": завербованный оккупант нес своим патронный цинк, а попал в украинский окоп

Наши воины взяли в плен еще одного оккупанта. Российский захватчик ходил за патронным цинком, впрочем, попал в окоп с украинскими военными.

Оккупант Олег Кабов родом из Республики Коми. Захватчик рассказал, почему поехал на войну и как попал в плен, передает 24 Канал.

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"Думал расстреляют, а отношение нормальное"

По словам оккупанта, в Украине он якобы около недели. До этого сидел в колонии. Приехал какой-то военный, призывал на войну. Кабов решил согласиться добровольно, потому что якобы думал, что едет "копать окопы".

На поле боя оккупанту приказали принести патронный цинк. Уверяли, мол, перебежишь поле, поворот там-то и уже будешь в "своих".

"Ну к своим я должен идти, чтобы цинк принести. Там были обстрелы, я не по той дороге пошел, другой тропой, попал на ваш окоп", – отметил оккупант.

Так российский захватчик и попал в плен. Интересно, что он до сих пор удивлен из-за нормального отношения.

Я думал расстреляют, но отношение нормальное. Приняли нормально, не огрызались, спросили, что несу и откуда, из какого взвода. Мне просто сказали снаряжение с себя снять и все,

– подчеркнул пленный.

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"Россия и Путин не правду говорят": еще один плененный прозрел

19-летний Василий Кочкин ранее сидел в тюрьме, как вдруг ему предложили избавиться от судимости всего за 6 месяцев. Вроде бы говорили, что также просто "копать окопы подальше от боевых действий" да еще и обещали большое денежное вознаграждение.

Кочкин согласился, а уже 31 марта 2023 года оказался на фронте в Украине. Здесь оккупант и прозрел.

"То, что нас сюда звали, и говорили всю эту фигню – это все-все неправда. Я заметил, что Россия, Путин вообще неправду все говорит. И не только он, там другие люди. По телевизору тоже говорят очень все плохое, не то, что здесь происходит. Здесь не так все", – подчеркнул российский захватчик.