Заходят с моря и максимально запутывают маршруты, – Братчук о российских дроновых тактиках

Оккупанты не прекращают применять дроны, чтобы совершать террор против гражданского населения. Противник пытается вводить в заблуждение наших защитников, запутывая и маневрируя беспилотниками.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что враг очень активно взялся за Одесскую область. Россияне часто пытаются атаковать дронами юг этого региона.

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Тактика применения российских дронов

Сергей Братчук подчеркнул, что во время дроновых атак оккупанты пытаются ударить по южной части Одесской области. Говорится о портовой и припортовой инфраструктуре.

Вследствие этого, к сожалению, есть повреждения.

Россияне активизировали атаки "Шахедами". Заходят они с моря, пытаясь максимально запутать маршруты,

– сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Это не новая тактика, однако оккупанты меняют высоты, с которых запускают дроны. Они теперь могут идти над морем, а затем поднимаются вверх и движутся в другом направлении.

"Наши Силы противовоздушной обороны работают очень активно. Есть уничтожение дронов, но обломки, к сожалению, попадают на инфраструктуру", – заметил Братчук.

Кроме того, враг атакует жилые дома, в частности в Одессе и области. Обломки от "Шахедов" недавно также попали в одно из сельскохозяйственных предприятий.

Враг активно воюет с нашей пшеницей как в Одесской, так и в Николаевской области,

– подчеркнул он.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" добавил, что, кроме дронов, постоянно есть угроза баллистических ударов. Говорится об опасности для Одессы, Николаева, Херсона и Запорожья.

Напомним, Россия 13 февраля 2025 года атаковала Одессу баллистическим вооружением баллистическим вооружением, в городе прогремели взрывы. Воздушную тревогу объявили в южных регионах. Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил взрывы и призвал горожан соблюдать правила безопасности.