В России снова вырос уровень поддержки войны, там проглотят еще один круг мобилизации, – WSJ

В России снова увеличился уровень поддержки войны против Украины. Поэтому жители страны-агрессора могут снова почувствовать на себе новую волну мобилизации.

Об этом свидетельствуют данные закрытого опроса российского Фонда "Общественное мнение". Напомним, что недавно уровень поддержки войны упал до 34%.

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В России вырос уровень поддержки войны против Украины

Как стало известно, из-за первой волны мобилизации в России уровень поддержки продолжения войны против Украины упал до 34%. Однако в ноябре этот уровень увеличился до 80%.

Бывший чиновник Кремля сообщил, что опросы россиян свидетельствуют о том, что в скором времени в их стране объявят новую волну мобилизации.

Также российскому руководству удается направлять критику людей за потери на руководство армии вместо диктатора Владимира Путина.

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