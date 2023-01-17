В России снова вырос уровень поддержки войны, там проглотят еще один круг мобилизации, – WSJ
Источник:The Wall Street Journal
В России снова увеличился уровень поддержки войны против Украины. Поэтому жители страны-агрессора могут снова почувствовать на себе новую волну мобилизации.
Об этом свидетельствуют данные закрытого опроса российского Фонда "Общественное мнение". Напомним, что недавно уровень поддержки войны упал до 34%.
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В России вырос уровень поддержки войны против Украины
Как стало известно, из-за первой волны мобилизации в России уровень поддержки продолжения войны против Украины упал до 34%. Однако в ноябре этот уровень увеличился до 80%.
Бывший чиновник Кремля сообщил, что опросы россиян свидетельствуют о том, что в скором времени в их стране объявят новую волну мобилизации.
Также российскому руководству удается направлять критику людей за потери на руководство армии вместо диктатора Владимира Путина.
Мобилизация в России: последние новости
- Недавно представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Путину нужно затянуть войну. В настоящее время осуществляются все необходимые мероприятия: вводятся ограничения выезда мужчин призывного возраста, разрабатываются специальные приказы и распоряжения по всей вертикали ФСБ, готовится массовая мобилизация. Россия намерена довести численность вооруженных сил до 2 миллионов человек.
- Мобилизация 500 тысяч военных создаст для российского командования целый ряд проблем. Первая – из мобилизованных нужно создать подразделения, оснащенные танками и другой техникой. Вторая проблема – оснащение частично мобилизованных амуницией, третья – логистика.
- Ранее сообщалось, что ожидается, что в начале января Владимир Путин объявит полную мобилизацию и запретит выезд российским мужчинам из страны. Несмотря на очевидный проигрыш в войне, диктатор готов воевать до последнего россиянина.
- Кстати, российский оппозиционер Геннадий Гудков спрогнозировал "отлов" россиян в магазинах, транспорте и на работах.