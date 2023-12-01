Все больше россиян поддерживают вывод войск из Украины: в ISW показали данные опроса

В России провели опрос граждан относительно того, должно ли это государство закончить войну против Украины. По данным аналитиков Института изучения войны, количество поддерживающих продолжение войны уменьшилось.

Количество россиян, которые поддерживают войну против Украины, уменьшилось почти вдвое. Изменились и другие показатели.

Смотрите также Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян

Россияне хотят выведения войск

Опрос также показал, что больше россиян поддерживают вывод российских войск из Украины, чем не поддерживают. Так называемая независимая российская оппозиционная исследовательская организация Chronicles заявила, что данные ее телефонного опроса 17-22 октября 2023 свидетельствуют, что количество респондентов, которые являются "последовательными" сторонниками войны и не поддерживают вывод российских войск из Украины без достижения военных целей, уменьшилось с 22 процентов до 12 процентов между февралем 2023 и октябрем 2023 года.

В российской организации заявили, что 40% респондентов поддержали вывод российских войск из Украины без достижения военных целей, и эта цифра оставалась постоянной на уровне примерно 39-40 процентов в течение 2023 года. В то же время 33 процента респондентов не поддержали вывод России и выступали за продолжение войны. Количество респондентов с таким мнением постоянно снижалось с 47% в феврале 2023 года и 39% в июле 2023 года.

Последний опрос российской социологической организации "Левада-центр" показал, что 55% респондентов считают, что Россия должна начать мирные переговоры, в то время как 38% выступают за продолжение войны.

В России говорят о возможных переговорах