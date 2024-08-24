Россияне поднимали МиГ-31К: в ряде областей Украины объявляли тревогу

24 августа 2024, 10:57
Читати новину українською
Автор: Анастасия Колесникова

Над несколькими областями Украины была угроза ракетных ударов. Оккупанты поднимали в воздух носитель "Кинжалов".

Оккупанты продолжают терроризировать Украину воздушными атаками. Ночью враг обстрелял ракетами остров Змеиный. Утром в подавляющем большинстве областей объявляли тревогу из-за взлета МиГ-31К и баллистики.

Смотрите также Президент Польши Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом

11:03, 24 августа

Отбой угрозы!

10:55, 24 августа

Угроза применения баллистического вооружения для восточных и южных областей.

10:52, 24 августа

Зафиксирован взлет МиГ-31К.