Россияне поднимали МиГ-31К: в ряде областей Украины объявляли тревогу
24 августа 2024, 10:57Читати новину українською
Над несколькими областями Украины была угроза ракетных ударов. Оккупанты поднимали в воздух носитель "Кинжалов".
Оккупанты продолжают терроризировать Украину воздушными атаками. Ночью враг обстрелял ракетами остров Змеиный. Утром в подавляющем большинстве областей объявляли тревогу из-за взлета МиГ-31К и баллистики.
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Отбой угрозы! Угроза применения баллистического вооружения для восточных и южных областей. Зафиксирован взлет МиГ-31К.
11:03, 24 августа
10:55, 24 августа
10:52, 24 августа
Отбой угрозы!
Угроза применения баллистического вооружения для восточных и южных областей.
Зафиксирован взлет МиГ-31К.