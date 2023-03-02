Россияне угрожали Украине "Кинжалами" – по всем областям объявляли тревогу
2 марта 2023, 18:58Читати новину українською
Вечером 2 марта по всей Украине объявили воздушную тревогу. Россияне подняли в небо истребитель МиГ-31К – носитель ракет "Кинжал".
Вечером 2 марта после 18:53 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Была угроза, что враг может атаковать ракетами "Кинжал". Однако со временем истребитель отошел от пусковых рубежей.
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Что известно о воздушной тревоге в Украине 2 марта18:53 О воздушной тревоге объявили в Киеве, после столицы об угрозе известили все регионы.
Враг держит в Черном море носители ракет "Калибр"
В Военно-морских силах ранее сообщалось, что россияне держат в Черном море 4 носителя ракет типа "Калибр" с общим боезапасом до 24 ракет.
В Генштабе ВСУ отмечают, что угроза ракетных обстрелов остается высокой по всей территории Украины.