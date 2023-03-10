Россияне подняли в небо носитель "Кинжалов": по всей Украине объявили воздушную тревогу

Утром 10 марта оккупанты подняли в небо истребитель МиГ-31К. В результате в Украине объявили об угрозе ракетных обстрелов.

Около 9 утра 10 марта по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. За ходом событий следит 24 Канал.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине 10 марта

Мониторинговая группа сообщила о взлете МиГ-31К военно-воздушных сил России – это носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 " Кинжал ", которую наши средства ПВО не могут перехватывать. Взлет МиГ могут сопровождать истребители Су-30СМ.В областях Украины начали объявлять воздушную тревогу, ведь МиГ-31К способен нести 1 гиперзвуковую ракету Х-47м2 "Кинжал" и поражать цели на расстоянии вплоть до 2 000 километров.В Марганецком и Никопольском районе Днепропетровской области объявили об угрозе артиллерийских обстрелов.СМИ сообщили о взрывах в Херсоне.

Почему "Кинжал" почти невозможно перехватить Максимальная скорость "Кинжала" – 10 махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. Эти ракеты могут маневрировать на траектории полета и перехватить их почти нереально. При этом после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и летит на большой скорости вниз, поэтому средства ПВО фиксируют его слишком поздно и не успевают отреагировать. Проследить момент запуска "Кинжала" у Воздушных сил пока нет технической возможности.

В каких регионах объявили воздушную тревогу

В результате взлета МиГ-31К тревогу объявили в:

Киеве и Киевской области.

Житомирской области;

Черниговской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградская область.

Николаевской области;

Херсонской области;

Одесской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкая область;

Запорожской области;

Львовской области;

Ивано-Франковская область;

Хмельницкая область;

Волынской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Закарпатской области;

Черновицкая область.

Также воздушная тревога объявлена ​​в Луганской области. Там ее объявили еще 4 апреля 2022 года, с тех пор она не прекращалась. Также, согласно еМапа, от 12 декабря 2022 года тревога объявлена ​​во временно оккупированном Крыму.



Воздушная тревога в Украине 10 марта / еМапа