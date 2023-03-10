Россияне подняли в небо носитель "Кинжалов": по всей Украине объявили воздушную тревогу
10 марта 2023, 09:15Читати новину українською
Утром 10 марта оккупанты подняли в небо истребитель МиГ-31К. В результате в Украине объявили об угрозе ракетных обстрелов.
Около 9 утра 10 марта по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. За ходом событий следит 24 Канал.
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Что известно о воздушной тревоге в Украине 10 марта09:10 Мониторинговая группа сообщила о взлете МиГ-31К военно-воздушных сил России – это носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватывать. Взлет МиГ могут сопровождать истребители Су-30СМ.09:11 В областях Украины начали объявлять воздушную тревогу, ведь МиГ-31К способен нести 1 гиперзвуковую ракету Х-47м2 "Кинжал" и поражать цели на расстоянии вплоть до 2 000 километров. 09:20 В Марганецком и Никопольском районе Днепропетровской области объявили об угрозе артиллерийских обстрелов.09:29 СМИ сообщили о взрывах в Херсоне.
Почему "Кинжал" почти невозможно перехватитьМаксимальная скорость "Кинжала" – 10 махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. Эти ракеты могут маневрировать на траектории полета и перехватить их почти нереально. При этом после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и летит на большой скорости вниз, поэтому средства ПВО фиксируют его слишком поздно и не успевают отреагировать. Проследить момент запуска "Кинжала" у Воздушных сил пока нет технической возможности.
В каких регионах объявили воздушную тревогу
В результате взлета МиГ-31К тревогу объявили в:
- Киеве и Киевской области.
- Житомирской области;
- Черниговской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградская область.
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Одесской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкая область;
- Запорожской области;
- Львовской области;
- Ивано-Франковская область;
- Хмельницкая область;
- Волынской области;
- Ровенской области;
- Тернопольской области;
- Закарпатской области;
- Черновицкая область.
Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Там ее объявили еще 4 апреля 2022 года, с тех пор она не прекращалась. Также, согласно еМапа, от 12 декабря 2022 года тревога объявлена во временно оккупированном Крыму.
Воздушная тревога в Украине 10 марта / еМапа