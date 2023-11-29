Сами засекретили и сами же взрываются: в ВСУ рассказали, как оккупанты погибают от своих мин
Российские военные сами помогают украинским защитникам, уменьшая свой боевой состав. Оккупанты часто подрываются на своих же минах и несут потери. Так происходит в том числе и потому, что руководство армии России засекретило карты минных полей в Украине.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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Что известно о самоуничтожении окупантов
Королев рассказал, что в районе временно оккупированных Крынок Херсонской области одно из подразделений 810 морской пехоты российских оккупационных войск отказалось выполнять приказ и идти на штурм позиций ВСУ.
Российские захватчики мотивировали свой отказ отсутствием координации с артиллерией, плохими погодными условиями, а также тем, что у них отсутствуют разведывательные данные.
По словам спикера, штурмовые действия также усложняют минные заграждения, сделанные оккупантами.
Карты этих минных полей засекречены, а информацию штурмовым подразделениям окупантов передают только по квадратам и без четких координат,
– добавил он.
Так, за месяц 810 бригада морской пехоты России потеряла около 50 солдат из-за подрывов на собственных минах.
Однако накат двух российских БМД с многочисленным десантом на борту довольно быстро завершился ярким подрывом на собственных минах.
Этот провал завершился истреблением остатков вражеской пехоты силами артиллерии и ударных дронов.
Последствия штурма россиян летом 2023 года / Скриншот из видео группы аэроразведки FOXTROT
Актуальная статистика потерь врага
Оккупант не отказался от захватнических планов по украинским территориям и продолжает войну. Так, от 24 февраля 2022 года потери врага на этот момент достигают:
- личного состава – около 327 580 (+1140) человек
- танков – 5538 (+15)
- боевых бронированных машин – 10 312 (+27)
- артиллерийских систем – 7908 (+32)
- РСЗО – 910 (+3)
- средства ПВО – 600 (+3)
- самолетов – 323
- вертолетов – 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5944 (+39)
- крылатые ракеты – 1567 (+2)
- корабли/катера – 22
- подводные лодки – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 348 (+46)
- специальная техника – 1121 (+8)