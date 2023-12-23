"Просто убили": детали страшной смерти маленькой украинки на территории России

Украинских детей из оккупированной Луганской области отправили в лагерь в российскую Тюмень якобы на "оздоровление". Там маленькие украинцы заразились инфекцией, а потом стало известно, что 12-летняя девочка умерла.

В дальний край России отправили 125 украинских детей. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский, отметив, что Тюмень – довольно странное место для отдыха.

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Как произошла трагедия

Все дети приехали из Краснодонского (теперь Сорокинского) района оккупированной Луганской области. Их возраст – 11 – 14 лет. Погибшей Веронике было 12 и она жила в Молодогвардейске. В Тюмени дети находились месяц.

Из Краснодонского района отправлять детей в Тюмень. Вы только подумайте? Это противоположная сторона России, если считать от границы с Украиной,

– заметил Павел Лисянский.

Еще перед возвращением на Луганщину оккупанты начали звонить по телефону родителям и говорить, что их дети плохо себя чувствуют. Однако даже несмотря на это, россияне отказались оставаться в Тюмени, потому что имели билеты обратно, на которые потратили большую сумму денег. Следовательно, больных детей посадили на поезд и планировали лечить дома.

По дороге одной девочке стало плохо и, к сожалению, она умерла. После этого других детей сняли с поезда в Саратове и отправили в инфекционное отделение. Россияне начали рассказывать, что у детей вирус – грипп А. Больше никто ничего не комментирует.

Фактически убили ребенка своей небрежностью, тем, что вовремя не отреагировали на его просьбу о помощи и не разобрались в ситуации,

– подчеркнул правозащитник.

Он добавил, что схожие симптомы есть еще у десятка других детей. Их состояние – "средней тяжести", что точно не является нормой.

Смерть маленькой Вероники – это случай, о котором стало известно из-за утечки информации. Остается лишь догадываться, что происходит с другими маленькими украинцами и каким на самом деле является российская "забота" об украинских детях.

Депортация детей из Украины