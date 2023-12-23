"Просто убили": детали страшной смерти маленькой украинки на территории России
Украинских детей из оккупированной Луганской области отправили в лагерь в российскую Тюмень якобы на "оздоровление". Там маленькие украинцы заразились инфекцией, а потом стало известно, что 12-летняя девочка умерла.
В дальний край России отправили 125 украинских детей. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский, отметив, что Тюмень – довольно странное место для отдыха.
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Как произошла трагедия
Все дети приехали из Краснодонского (теперь Сорокинского) района оккупированной Луганской области. Их возраст – 11 – 14 лет. Погибшей Веронике было 12 и она жила в Молодогвардейске. В Тюмени дети находились месяц.
Из Краснодонского района отправлять детей в Тюмень. Вы только подумайте? Это противоположная сторона России, если считать от границы с Украиной,
– заметил Павел Лисянский.
Еще перед возвращением на Луганщину оккупанты начали звонить по телефону родителям и говорить, что их дети плохо себя чувствуют. Однако даже несмотря на это, россияне отказались оставаться в Тюмени, потому что имели билеты обратно, на которые потратили большую сумму денег. Следовательно, больных детей посадили на поезд и планировали лечить дома.
По дороге одной девочке стало плохо и, к сожалению, она умерла. После этого других детей сняли с поезда в Саратове и отправили в инфекционное отделение. Россияне начали рассказывать, что у детей вирус – грипп А. Больше никто ничего не комментирует.
Фактически убили ребенка своей небрежностью, тем, что вовремя не отреагировали на его просьбу о помощи и не разобрались в ситуации,
– подчеркнул правозащитник.
Он добавил, что схожие симптомы есть еще у десятка других детей. Их состояние – "средней тяжести", что точно не является нормой.
Смерть маленькой Вероники – это случай, о котором стало известно из-за утечки информации. Остается лишь догадываться, что происходит с другими маленькими украинцами и каким на самом деле является российская "забота" об украинских детях.
Депортация детей из Украины
- Летом 2022 года оккупанты вывезли из детдома в Херсоне 48 детей. Среди них была 10-месячная Маргарита Прокопенко. В декабре того же года стало известно, что российский политик Сергей Миронов вместе с женой удочерили девочку. Женщина посещала Херсонскую область, где увидела ребенка. На следующий день ее вывезли на территорию России. Теперь у Маргариты новое имя и фамилия. Теперь она Марина Миронова, а место рождения сменили из Херсона на российский Подольск.
- В ноябре 2023 года в Украину удалось вернуть похищенного Богдана Ермохина. Весной 2022-го так называемая российская омбудсмен Мария Львова-Белова, которая находится в международном розыске, вывезла его из Мариуполя. Парня передали приемной семье, а когда он пытался сбежать в Украину, остановили и вручили повестку. На тот момент Богдану еще не было 18 лет.
- Маленькие украинцы, пережившие похищение россиян, рассказали свои истории в Гааге. Дети от 11 до 17 лет поразили жуткими воспоминаниями. К примеру, мама Ильи погибла в Мариуполе. Соседка успела зарыть ее тело во дворе, а потом за мальчиком пришли россияне. Они не разрешали ему общаться с бабушкой, вывезли в Донецк и обещали найти новую семью в России.
- Веронику из Харьковской области разлучили с семьей и поселили в Липецком интернате в России. Из-за того, что мама 14-летней девочки находится в рядах ВСУ, ребенка даже водили на допросы. В интернате над ней издевались и называли "Бандерой".