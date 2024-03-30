Люди вынуждены отдавать последние деньги: оккупанты устроили циничный "бизнес" на Херсонщине

Россияне беспощадно бьют по прифронтовым территориям Украины. Так, по состоянию на вечер 29 марта известно об одном погибшем человеке и одном раненом в Херсонской области.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Сложной остается ситуация и на временно оккупированных территориях. Там россияне усиливают террор.

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Россияне устроили "бизнес"

Оккупанты не прекращают пытать людей. Впрочем, сейчас пытаются оформить это "юридически", отметил Соболевский. Говорится о том, что враг выносит фейковые "приговоры", например, за "шпионаж" и "приговаривает" украинцев к более чем десятку лет.

"Но и высокая цифра случаев, когда человека забирают, родственникам не сообщают где он, почему его забрали. О правовой помощи я не говорю", – сказал он.

Иногда бывает наоборот – россияне похищают людей, а потом так называемые правоохранители сообщают родственникам и требуют деньги. Это такой "бизнес".

Они открыто говорят сколько стоит, чтобы человека не забирали и не заводили какое-то уголовное дело. К сожалению, люди вынуждены отдавать последние деньги, чтобы выкупить близкого человека,

– рассказал Соболевский.

После так называемых "выборов" россияне еще больше усилили давление. Заканчивается срок получения так называемого паспорта по упрощенной процедуре, а того, кто его не получит, россияне будут признавать "иностранцами".

"То есть люди, которые всю жизнь прожили на территории Херсонщины, которая временно оккупирована, оккупантам это основание для массовой депортации", – добавил чиновник.

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