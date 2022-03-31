Россияне похитили руководство Молочанской общины на Запорожье
31 марта 2022 , 17:45Читати новину українською
Источник:фейсбук Слуга Народа – Запорожье
Российские оккупанты похитили еще двух украинских чиновников. В городе Молочанск, что в Запорожской области, похитили мэра Ирину Липку и ее заместителя.
Похитили руководство Молочанской территориальной общины
О похищении Ирины Липки и ее заместителя Виталия Репина сообщил нардеп Павел Мельник. Мера и местного депутата похитили 31 марта.
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Место их пребывания неизвестно.
Сегодня из Молочанска оккупанты похитили городскую главу от "Слуги народа" Ирину Липку и ее заместителя, депутата Молочанского городского совета от нашей партии Виталия Репина,
– сообщил Мельник.
Ирина Липка и Виталий Репин / Фото из фейсбука "Слуга народа"
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