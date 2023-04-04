Россияне поймали похищенного из Мариуполя подростка, пытавшегося вернуться в Украину

С начала полномасштабной войны страна-оккупантка не скрываясь, похищала украинских детей и перевозила их на собственную территорию. Однако сами украинцы пытаются вернуться на Родину. Например, подросток из Мариуполя, который пытался пересечь границу Беларуси, чтобы попасть домой.

Парня раньше оккупанты вывезли в Россию и передали там под опеку. К сожалению, при попытке пересечь границу его задержали российские силовики. Об этом рассказала на пресс-конференции уполномоченная России по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщает 24 Канал.

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Парня якобы силой пытались выманить в Украину

Однако россияне не были бы россиянами, если бы не пытались оправдывать свои преступления до конца. Мария Львова-Белова подтвердила журналисту российского СМИ, что парня якобы действительно пытались "выманить обратно на территорию Украины" с помощью манипуляций и угроз.

Она подчеркнула "доблесть" российских силовиков и заявила, что Богдана Ермохина, а именно так звали парня, удалось поймать в последний момент на границе с Беларусью. Более того, по ее словам, юноше оказывали помощь несколько человек, которых она в присущей оккупантам манере назвала "агентами". Они организовали для него машину и финансировали побег из страны-террористки.

При этом Львова-Белова Богдана Ермохина назвала положительным парнем, который якобы помогал российским захватчикам. "Такой прямо пророссийский", – так охарактеризовала парня международная преступница.

Пока неизвестно, где находится Богдан и что с ним происходит. В последний раз в свои соцсети юноша заходил еще утром 23 марта.

Что известно о Богдане Ермохине

Как сообщили в BBC, молодой человек до начала полномасштабного вторжения России проживал в Мариуполе. Он является сиротой, и его законным представителем был директор мариупольского колледжа, где учился парень.

Когда же оккупанты вошли в город, Богдан Ермохин, по словам Марии Львовой-Беловой, был среди детей, которых нашли в подвалах Мариуполя. Его сначала перевезли в Донецк, а уже оттуда в российское Подмосковье. Уже в России подростка передали под опеку в приемную семью.

Львова-Белова также заявила, что юноша раньше в качестве старшего куратора якобы ездил на одну из организованных ею смен "по интеграции и психологической реабилитации". Там он "работал с ребятами из новых регионов".