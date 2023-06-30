Оккупанты покидают ЗАЭС: работникам дали указание в случае аварии обвинять Украину, – ГУР

Российские оккупанты постепенно покидают территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", которые руководили действиями захватчиков.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны. Отмечают, что оккупанты также дали "рекомендации" сотрудникам – в случае аварий – винить Украину.

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Уехать советуют до 5 июля

Рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом". Согласно полученным указаниям, они должны уехать до 5 июля. Желательное направление — территория временно оккупированного Крыма,

– говорится в сообщении.

На сегодня, 30 июня, известно об отъезде на полуостров руководительницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева.

Количество военных тоже уменьшили

Также на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

"Персоналу, который остается на станции, дали указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину", – добавили в ГУР.

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