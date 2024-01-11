Флот России получил новый фрегат-ракетоноситель, – СМИ

Военно-морской флот России получил новый фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Известно, что его должны были ввести в эксплуатацию еще в 2017 году.

Российские СМИ сообщают, что фрегат Адмирал Головко торжественно передали на вооружение Северного флота ВМС России еще 25 декабря 2023 года. За месяц до этого корабль закончил цикл государственных испытаний.

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Фрегат может нести ракеты "Калибр" и "Оникс"

Первоначально планировалось, что судно спустят на воду до конца 2017 года. Впрочем, уже впоследствии сроки были смещены на три года в связи с проблемами установления энергетической установки. Известно, что для него отсутствовали газовые турбины украинского производства.

"Адмирал Головко" стал третьим фрегатом проекта 22350 и вторым серийным кораблем этой серии. Таким образом, сейчас на вооружении Северного флота военно-морских сил России находятся два фрегата этого типа. Речь идет об "Адмирале Горшков" и "Адмирале Касатонов".

Корабли проекта 22350 относятся к фрегатам первого ранга весом более 4,5 тысячи тонн. Их функциональность состоит в том, что они достаточно приближены к крейсерам. Это обусловлено тем, что такие фрегаты имеют на борту широкий арсенал высокоточного ракетного вооружения при относительно небольшом водоизмещении.

Известно, что фрегат "Адмирал Головко" способен нести до 16 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или гиперзвуковых ракет "Циркон". По ожиданиям российских военных, судно должно усилить группировку надводных кораблей Военно-морского флота в дальней морской зоне.

В рамках проекта 22350 российский флот планирует построить восемь фрегатов. В настоящее время на разных стадиях производства находятся "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев", а также "Адмирал Спиридонов".

Что известно о фрегате "Адмирал Головко"