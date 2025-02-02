Огромные потери россиян и не только: как развивается Курская операция ВСУ

Войска Северной Кореи были выведены с Курского направления. Они как и российская армия понесли там серьезные потери.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что северокорейцев вроде бы вывели из Курской области, чтобы пополнить потери. Однако неизвестно, вернутся ли они к выполнению боевых задач там, ведь на КНДР началось давление по поводу этого.

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"Их (войска Северной Кореи – 24 Канал) быстро выводили из Курщины, однако очень долго продолжается пополнение личного состава. Однако, если бы все хотели сделать быстро, то это уже бы произошло. Почти 2 недели – большой срок для такого количества контингента", – сказал он.

Россия теряет военные мощности

Роман Свитан подчеркнул, что военные КНДР могут больше не появиться на Курском направлении.

Это в очередной раз подтверждает значительные потери россиян там и доказывает то, что правильным было решение начать Курскую операцию. Была грамотно сломана архитектура фронта,

– подчеркнул он.

Полковник запаса ВСУ также отметил, что у россиян там не было отлаженной системы ни обороны, ни руководства.

Обратите внимание! Андрей Юсов подтвердил, что Северная Корея предоставляет России военную помощь, в частности живую силу и оружие, а ее солдаты воюют на Курщине под чужими документами. В то же время информацию об отводе северокорейских войск из-за больших потерь он пока не подтвердил, отметив, что происходят ротации.

Россияне до сих пор удерживают Курское направление в режиме контртеррористической операции, однако, по словам Свитана, это уже давно должна была быть полноценная военная операция.

Если россияне примут решение остановить наступление на восточном фронте и перебросить отчеты 50 – 60 тысяч личного состава на Курщину, то им удастся остановить продвижение Вооруженных Сил Украины там,

– высказался военный эксперт.

Он добавил, если оккупанты пойдут на это, то последняя задача Курской операции будет выполнена, ведь Россия с Востока перебросит свои резервы на другое направление.