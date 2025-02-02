Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що північнокорейців начебто вивели із Курської області, щоб поповнити втрати. Проте невідомо, чи вони повернуться до виконання бойових завдань там, адже на КНДР розпочався тиск з приводу цього.

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"Їх (війська Північної Кореї – 24 Канал) швидко виводили із Курщини, проте дуже довго триває поповнення особового складу. Однак, якби все хотіли зробити швидко, то це уже б відбулось. Майже 2 тижні – великий термін для такої кількості контингенту", – сказав він.

Росія втрачає військові потужності

Роман Світан підкреслив, що військові КНДР можуть більше не з'явитися на Курському напрямку.

Це вкотре підтверджує значні втрати росіян там та доводить те, що правильним було рішення розпочати Курську операцію. Була грамотно зламана архітектура фронту,

– підкреслив він.

Полковник запасу ЗСУ також зазначив, що у росіян там не було налагодженої системи ні оборони, ні керівництва.

Зверніть увагу! Андрій Юсов підтвердив, що Північна Корея надає Росії військову допомогу, зокрема живу силу та зброю, а її солдати воюють на Курщині під чужими документами. Водночас інформацію про відведення північнокорейських військ через великі втрати він поки не підтвердив, зазначивши, що відбуваються ротації.

Росіяни досі утримують Курській напрямок в режимі контртерористичної операції, проте, за словами Світана, це вже давно мала бути повноцінна військова операція.

Якщо росіяни приймуть рішення зупинити наступ на східному фронті та перекинути звіти 50 – 60 тисяч особового складу на Курщину, то їм вдасться зупинити просування Збройних Сил України там,

– висловився військовий експерт.

Він додав, якщо окупанти підуть на це, то останнє завдання Курської операції буде виконано, адже Росія зі Сходу перекине свої резерви на інший напрямок.