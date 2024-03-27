Россияне ударили новым типом оружия по Харькову: первые последствия

В Харькове днем 27 марта прогремели громкие взрывы. Российские военные атаковали город управляемыми боеприпасами крупного калибра. В результате попадания есть погибшие и раненые.

Около 15:50 оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Подробнее о последствиях российского удара рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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К сожалению, есть жертва. В результате российского удара погиб мужчина старшего возраста, который просто ехал на велосипеде по двору, в который прилетел вражеский снаряд. В настоящее время правоохранители устанавливают личность и возраст погибшего.

Пока мы не можем показать подробно место, куда попали россияне, ведь еще не прошли три часа безопасности, после которых можно показывать видео,

– отметила корреспондентка.

Число пострадавших возросло до 18 человек. Преимущественно люди получили ранения стеклом разной степени тяжести.

Оккупанты попали в жилую застройку. Мощная взрывная волна разбили более десятка жилых домов, а также повреждены медучреждения, два образовательных учреждения, в том числе школа и садик, и админздания.



