Россияне попали в объект инфраструктуры в окрестностях Николаева

Утром Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Враг попал в объект инфраструктуры в окрестностях города.

Ночью жители Николаева проснулись от громкого звука взрыва, после чего раздалась воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по городу около 04:13.

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Что известно об атаке на Николаев

Виталий Ким сообщил, что оккупанты попали в объект инфраструктуры, из-за чего на месте "прилета" начался пожар. Пожар чрезвычайники ликвидировали всего через несколько часов.

Каким видом оружия атаковали ночной Николаев и являются ли пострадавшие – пока неизвестно. Глава ОВА отметил, что подробная информация еще уточняется.

Утром, 29 сентября, около 04:13 город Николаев получил ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано в 06:45. Подробная информация уточняется,

– написал Виталий Ким.

Какая ситуация в Николаевской области