Россияне попали в объект инфраструктуры в окрестностях Николаева
Источник:Виталий Ким
Утром Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Враг попал в объект инфраструктуры в окрестностях города.
Ночью жители Николаева проснулись от громкого звука взрыва, после чего раздалась воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по городу около 04:13.
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Что известно об атаке на Николаев
Виталий Ким сообщил, что оккупанты попали в объект инфраструктуры, из-за чего на месте "прилета" начался пожар. Пожар чрезвычайники ликвидировали всего через несколько часов.
Каким видом оружия атаковали ночной Николаев и являются ли пострадавшие – пока неизвестно. Глава ОВА отметил, что подробная информация еще уточняется.
Утром, 29 сентября, около 04:13 город Николаев получил ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано в 06:45. Подробная информация уточняется,
– написал Виталий Ким.
Какая ситуация в Николаевской области
- Утром 28 сентября, в 08:12, россияне совершили артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. К счастью, пострадавших нет.
- Ночью 29 сентября, в 03:59, оккупанты обстреляли населенный пункт Куцурубской общины из артиллерии. В результате обстрела возник пожар сухой травы на открытой территории жилого сектора. Пожар ликвидировали спасатели, обошлись без жертв, пострадавших и разрушений.