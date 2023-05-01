Россияне ударили в образовательное учреждение на Черниговщине и убили ребенка

Российские захватчики цинично атаковали мирных жителей Черниговской области. К сожалению, в результате обстрела врага погиб ребенок.

Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус заявил, что россияне ударили в образовательное учреждение Новгород-Северского района, которое не работало. По данным местных властей, ребенок находился неподалеку.

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Что известно об обстреле Черниговщины

Вячеслав Чаус рассказал, что российские захватчики продолжают бить по гражданской инфраструктуре.

Около 15:37 (1 мая – 24 Канал) зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели находившегося неподалеку ребенка,

– заявил глава ОВА.

По его словам, информация о пострадавших уточняется. Чаус еще раз заметил, что Россия является страной-террористом, что террористов нужно уничтожать.

По состоянию на 16:40 1 мая местные власти не сообщали уточненную информацию.

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