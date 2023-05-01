Россияне ударили в образовательное учреждение на Черниговщине и убили ребенка
Источник:Вячеслав Чаус
Российские захватчики цинично атаковали мирных жителей Черниговской области. К сожалению, в результате обстрела врага погиб ребенок.
Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус заявил, что россияне ударили в образовательное учреждение Новгород-Северского района, которое не работало. По данным местных властей, ребенок находился неподалеку.
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Что известно об обстреле Черниговщины
Вячеслав Чаус рассказал, что российские захватчики продолжают бить по гражданской инфраструктуре.
Около 15:37 (1 мая – 24 Канал) зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели находившегося неподалеку ребенка,
– заявил глава ОВА.
По его словам, информация о пострадавших уточняется. Чаус еще раз заметил, что Россия является страной-террористом, что террористов нужно уничтожать.
По состоянию на 16:40 1 мая местные власти не сообщали уточненную информацию.
Россия убила детей во время массированного обстрела
- Россия ударила по Украине в ночь на 29 апреля. Оккупанты попали в подъезд многоэтажки в Умани, атаковали также Днепр, Украинку на Киевщине и Черниговщину.
- К сожалению, в результате обстрела Днепра погибла 31-летняя Ольга со своей двухлетней дочерью. Известно, что женщина с ребенком приехала к родителям, чтобы сберечь дочь.
- Также российский обстрел забрал жизни 23 человек в Умани. Из них шестеро – дети. Известно, что младшему погибшему ребенку было 1,5 года – это мальчик Иван Одайский, погибший вместе с 28-летней мамой Аленой Одайской.
- Российская ракета унесла жизни 8-летней Ульяны Тройчук и ее отца Романа с женой Антониной и бабушкой. Под завалами погибли 11-летняя София Шульга и ее 17-летний брат Кирилл Писарев.
- Также Россия унесла жизни 16-летнего Алексея Лысака и его 10-летней сестры Алины Барченко. Они погибли вместе с мамой, бабушкой и тетей. Фото детей, которых убила Россия в Умани, недавно показали в сети.