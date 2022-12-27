Перед атакой родились 2 ребенка: Россия обстреляла родильное отделение в Херсоне
Российские военные во вторник, 27 декабря, снова обстреляли Херсон. Оккупанты попали в родильное отделение.
Информацию об обстреле Херсона сообщают журналисты, пишет 24 канал. В частности, около 20 часов вечера Константин Рыженко в телеграмме сообщил, что россияне попали в родильное отделение.
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Оккупанты атаковали Херсон вечером
О том, что россияне попали в родильное отделение в Херсоне, также сообщает ряд местных ресурсов. Кроме того, Константин Рыженко опубликовал несколько фотографий с места обстрела.
Обстрел роддома подтвердил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, в результате обстрела чудом никто не пострадал.
Он сообщил, что россияне обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка. Кроме того, до атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В настоящее время в заведении находится 5 женщин после родов.
Россияне ударили по родильному отделению в Херсоне / Фото из телеграм-каналов Рыженко и Тимошенко
Ермак обещает привлечь террористов к ответственности
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на очередной террористический акт со стороны России. Он подтвердил информацию, что в результате обстрела роддома обошлось без пострадавших.
Ермак подчеркнул, что Украина привлечет к ответственности всех военных преступников.
Что будет с теми, кто отдавал приказы и исполнял? В общем, не завидую им. Мы по каждому болотному ничтожеству доведем дело до логического завершения,
– написал он в социальных сетях.
Россия терроризирует Херсон: что известно
- Российские военные с первых дней оккупировали Херсон, однако сбежали из города под давлением ВСУ. Украинские воины 11 ноября официально деоккупировали Херсон и правый берег области.
- После этого оккупанты начали обстреливать Херсон и территорию области. В основном россияне ведут обстрелы из артиллерии. Один из самых кровавых обстрелов Херсона произошел 24 декабря. Россия ударила по центру Херсона из "Градов".
- В результате обстрелов загорелся один из крупнейших в Херсоне рынков – Центральный. Также были потрясены жилые кварталы и инфраструктура. Обстрелы Херсона продолжались вечером 24 декабря.
- Всего в результате обстрела погибли 11 человек. В Херсонской ОВА 26 декабря сообщили, что 64 человека получили ранения. 18 человек остаются в тяжелом состоянии. За жизнь раненых борются медицинские работники.
- Во время обстрела была тяжело ранена соцработница райсовета Галина Шейнрок. В воскресенье, 25 декабря, женщина скончалась от ран в реанимации местной больницы.