Россияне попали в жилые дома в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие
5 декабря 2022, 14:37Читати новину українською
Источник:Кирилл Тимошенко
5 декабря по всей Украине раздается воздушная тревога. К сожалению, в Запорожской области был зафиксирован ракетный удар.
К сожалению, в результате удара есть раненые. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
Важно По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза ракетных ударов
Куда попали оккупанты в Запорожской области
Взрывы раздались в селе Новософиевка Запорожской области. Разрушены несколько частных домов, есть травмированные.
ГСЧС и скорая уже работают на месте происшествия,
– отметил Тимошенко.
Последствия ракетного удара в Запорожской области / фото Александр Старух
Позже заместитель руководителя ОП сообщил, что в результате обстрела 2 человека погибли, 2 ранены. Информация уточняется.
Атака россиян по Украине 5 декабря
- Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил: "Тревогу не игнорируйте, отобьемся".
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о минимум 14 ТУ-95 в воздухе. Также зафиксированы повторные запуски ракет с акватории Каспийского моря.
- Позже Ким сообщил о крылатых ракетах в воздухе.
- Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил об угрозе поражения объектов на территории области.