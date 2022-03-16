Россияне попытались пройти к Северодонецку, Рубежному Лисичанску: понесли значительные потери

16 марта 2022 , 02:59
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Источник:

фейсбук Генерального штаба ВСУ

Генштаб ВСУ обнародовал сводку о российском вторжении за 15 марта. Наши защитники рассказали и о ситуации на Донецком направлении.

В частности, речь идет о неудачной попытке россиян атаковать в направлении нескольких населенных пунктов в регионе. В результате этих попыток российские захватчики не получили ничего, кроме значительных потерь.

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Сводка Генштаба ВСУ: в Донецкой области враг понес значительные потери в попытке наступления

По сообщению Генштаба Вооруженных Сил Украины, на Донецком направлении 15 марта враг попытался продвинуться в направлении населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск.

Попытка была, конечно, неудачной: оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отойти туда, где стояли ранее.

В ВСУ также добавили, что:

  • В районе Попасной противник пытается окопаться.
  • А возле Авдеевки – атаковать (но тоже без успеха).
Обратите внимание:  пограничники в этот же день сообщили, что российские захватчики попытались напасть на позиции ГПСУ в Донецкой области. Но наши отразили наступление, а еще и уничтожили вражеский танк и бронемобиль "Тигр".

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Автор: Олесь Друкач